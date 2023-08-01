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        Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:40
        Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru adliyeye sevk edildi

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan polis memuru adliyeye sevk edildi.

        Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı (37) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan polis memuru koca Mürsel Ataklı'nın (38), Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlandı.

        Adliyeye götürülen zanlı, cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Öldürülen kadının cesedi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde dün akşam saatlerinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

        Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru koca Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.

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