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        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:36
        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

        Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı (37) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan polis memuru Mürsel Ataklı'nın (38), Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye götürülen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını, üzgün ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Öldürülen kadının cesedi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Bu arada çiftin çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde dün akşam saatlerinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

        Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.

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