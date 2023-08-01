Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da "For Children Smile" tarafından 200 çocuğa bisiklet dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:03
        Çorum'da "For Children Smile" tarafından 200 çocuğa bisiklet dağıtıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da İsviçre merkezli For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği tarafından 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

        Bisikletler, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen törenle Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Dernek Başkanı Emine Taş Duran tarafından çocuklara dağıtıldı.

        Çiftçi, törende, For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği aracılığıyla daha önce Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede çocuklara bisiklet verdiklerini söyledi.

        Katkılarından dolayı dernek yöneticilerine teşekkür eden Çiftçi, "Bir söz vardır, 'Yetim gülerse dünya güler' diye. Biz de çocukları güldürmeyi önemsiyoruz. Bugün çocukların yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize." dedi.

        Belediye Başkanı Aşgın da dernek yöneticilerine yardımları ve çalışmaları için teşekkür etti.

        For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş Duran ise derneklerinin 5 anne tarafından İsviçre'de kurulduğunu ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında okullar, rehabilitasyon klinikleri yaptırdıklarını, özellikle yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerinin de içini yaktığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

        "O gün bugündür yardımlarımız durmaksızın devam etmekte. Bugün de bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz. Bir nebze de olsa çocuklarımızı gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize."​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!

        Benzer Haberler

        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı
        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tut...
        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tut...
        Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru adliyeye sevk ed...
        Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru adliyeye sevk ed...
        Prof. Dr. Ali Öztürk, yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
        Prof. Dr. Ali Öztürk, yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
        Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı
        Dilencinin üzerinden 1300 TL çıktı
        Karısını öldürdüğü iddiasıyla Samsun'da yakalanan polis memuru Çorum'a geti...
        Karısını öldürdüğü iddiasıyla Samsun'da yakalanan polis memuru Çorum'a geti...