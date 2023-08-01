AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, İskilip'te incelemelerde bulundu

ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İskilip ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya'yı ziyaret eden Ahlatcı, burada teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı daha sonra partililerle bir araya gelerek, öneri ve taleplerini dinledi.

Ardından İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret eden Ahlatcı, burada belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarete AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da katıldı.