Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:03
        Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Ayetullah S. ile otomobillerdeki Osman A, Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki polis eşinin öldürdüğü Gülten, toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki polis eşinin öldürdüğü Gülten, toprağa verildi
        Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi def...
        Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi def...
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, İskilip'te incelemelerde bulundu
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, İskilip'te incelemelerde bulundu
        Çorum'da "For Children Smile" tarafından 200 çocuğa bisiklet dağıtıldı
        Çorum'da "For Children Smile" tarafından 200 çocuğa bisiklet dağıtıldı
        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı
        Eş cinayeti şüphelisi polis memuru tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tut...
        GÜNCELLEME - Çorum'da eşini silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tut...