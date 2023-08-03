Çorum'da apartmanın çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedaviye alındı.
Ayhan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Raşide Şahin (66), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.