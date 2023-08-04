Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum etabı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum etabı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Samsun-Çorum arasında 176,1 kilometrelik 4'üncü etabı tamamlandı.

        Turun üçüncü etabında Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Serdar Anıl Depe birinci olurken, Ahmet Örken ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Burak Abay ise üçüncülüğü elde etti.

        Genel klasman liderine verilen sarı mayoyu Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman giydi.

        Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende, sporcuların 176 kilometre boyunca pedal çevirerek Samsun'dan Çorum'a geldiklerini söyledi.

        Sporcuların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde kullandıkları güzergahtan yola çıktıklarını ifade eden Çiftçi, önemli bir organizasyonun başarıyla devam ettiğini kaydetti.

        Bisikletlilerin Çorum'dan Çankarı'ya, oradan da Ankara'ya gideceğini belirten Çiftçi, "7 bin yıllık tarihi şehir Çorum'un bu organizasyona dahil edilmesi bizleri çok memnun etti. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise yarışmanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurguladı.

        Akyön, "Bu yarışma Türkiye Yüzyılı'nın başladığı şu günlerde tarihe bir damgadır, bisikletle kültürlerarası, tarihler arası ulaşımdır. Sevgidir, saygıdır, kardeşliktir, barıştır ve pedalla Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürümektir. Bunu başardı." diye konuştu.

        Sivas'tan yola çıktıklarını hatırlatan Akyön, "200 kilometreden fazla etabı 4,5 saatte bu yiğitler hiç durmadan devam etti. O gün ecdadımızın devam ettiği yolda bugün de gençlerimiz devam etti. Aynı şekilde Amasya'da, Havza'da, Samsun'da ve bugün Çorum'dayız." ifadelerini kullandı.

        Törende, Vali Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'

        Benzer Haberler

        Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi
        Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi
        Çevreci imamın sıfır atık hassasiyeti köyüne örnek oldu
        Çevreci imamın sıfır atık hassasiyeti köyüne örnek oldu
        Çorum'da bir iş yeri silahlı saldırıda zarar gördü
        Çorum'da bir iş yeri silahlı saldırıda zarar gördü
        Çorum'da apartmanın çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Çorum'da apartmanın çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Askerde başladığı günlük tutma alışkanlığını 70 yıldır bırakmadı
        Askerde başladığı günlük tutma alışkanlığını 70 yıldır bırakmadı
        Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı