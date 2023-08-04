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        Oğuzlar Belediyesi aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:49
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        Oğuzlar Belediyesi aşure dağıttı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Müftülüğü Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti.

        Etkinlikte Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eray dua etti.

        Yıldırım, gazetecilere, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Her yıl vatandaşlara aşure dağıttıklarını belirten Yıldırım, "Rabbim birlik ve beraberliğimize vesile olan nice güzel günlere kavuşturmak nasip etsin." dedi.

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