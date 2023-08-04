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        İskilip Belediye Başkanı Sülük, MHP Lideri Bahçeli'yi festivale davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:51
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        İskilip Belediye Başkanı Sülük, MHP Lideri Bahçeli'yi festivale davet etti
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi "Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri"ne davet ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Sülük, MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Sülük ayrıca Bahçeli'yi 30 Ağustos - 02 Eylül tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek "Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri" etkinliklerine davet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek hayır duasını aldık. Bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri' etkinliklerine davet ettik. Kendileri İskilipli hemşehrilerimize selamlarını ilettiler." ifadelerini kullandı.

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