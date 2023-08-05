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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 02:30
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        O.A. (30) yönetimindeki 34 GIY 386 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesine bağlı Fakılar köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O.A'nın, Adana'dan Alaca ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.

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