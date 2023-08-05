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        Osmancık Aile Destek Merkezi kermesi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:00
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        Osmancık Aile Destek Merkezi kermesi açıldı
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        ÇORUM (AA) - Çorum’un Osmancık ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerlerince kermes açıldı.

        Osmancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkezin kermesi için açılış töreni yapıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Kent Park Belediye Meydanına düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, aile destek merkezlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla açıldığını söyledi.

        Merkezlerdeki kurslara katılan kursiyerlerin masraflarının kurs bünyesinde karşılandığını belirten Çiftçi "Vatandaşlarımız burada hem sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar hem de meslek öğreniyorlar. Bu kurslar üç ay devam ediyor. Ben sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu kursların devamını niyaz ediyorum." dedi.

        Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ise Aile Destek Merkezi'nde 27 kadın kursiyerin yer aldığını bildirdi.

        Projeye dahil olan kadınların kurslarda meslek edinme fırsatı bulduklarının altını çizen Akpay “Kadın kursiyerlerimize yönelik hediyelik eşya ve yöresel gıda olmak üzere iki ayrı kurs açtık. Üç ay boyunca Aile Destek Merkezimizde eğitim aldılar. Kursları tamamlayanlar sertifika sahibi oldular. Dolayısıyla kursların kadın kursiyerlerimizin iş hayatında başarılı olmalarına katkı sunacağını düşüyorum." diye konuştu.

        Akpay, aynı zamanda hediyelik eşya kursunda ilçeyi tanıtıcı objeler üretmeye öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

        Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de konuşmalarında aile eğitim merkezlerinin önemini vurguladı.

        Törende konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve protokol kermesi gezerek kursiyerlerin hazırladıklarını ürünleri inceledi.

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