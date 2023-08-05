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        İskilip'in Tokmaklı Kağnı'sı coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:23
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        İskilip'in Tokmaklı Kağnı'sı coğrafi işaretle tescillendi
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen Tokmaklı Kağnı'sına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        İskilip Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, organik çocuk oyuncağı Tokmaklı Kağnı'ya coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "İlçemizin önemli değerlerini yaşatabilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi işaret başvurularımızı yapmıştık. Bugün itibarıyla yöremize ve çocukluğumuza ait Tokmaklı Kağnımız da Coğrafi İşaret alarak İskilip adına tescillendi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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