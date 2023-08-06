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        Çorum'da iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:28
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        Çorum'da iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Mimarsinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi’nde bulunan E.Ö'ye ait oto boya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar iş yerinin camlarını kırdıktan sonra kapıları açarak içeride bulunan araçları dışarı çıkardı.

        Yangın, olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        İş yerinin kapısını açarak içeride bulunan araçları yanmaktan kurtaran S.D. (16) ile İ.S. (45), kırılan camlar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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