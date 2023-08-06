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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çIkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 19:58
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
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        ​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çIkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        ​​​​​​​Alınan bilgiye göre, T.Ç. (18), S.D. (15), E.Y. (17) ve M.Y. (19) ile daha önceden husumetli oldukları öğrenilen F.E.G. (16), N.Y. (17), Y.Ş. (17) ve B.Ö. (25) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8. Sokak’taki Pazartesi Pazarı içinde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E.G. pompalı tüfekle ateş ederek T.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarına isabet eden mermiyle yaralanan T.Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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