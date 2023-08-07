Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı

        Çorum Belediyesince 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçirilecek "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçirilecek "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tanıtım törenindeki konuşmasında, Çorum'da depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üretimi yapan, modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

        Ekonomik ömrünü tamamladığı için kapatılan çimento fabrikasının 1 milyon 870 bin metrekare arazisini Brezilya merkezli firmadan yaklaşık 100 milyon liraya satın aldıklarını hatırlatan Aşgın, "O günden bu yana proje çalışmalarımızı tamamladık. Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edeceğiz." dedi.

        Yeni şehre 16 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezi ve önüne 21 bin metrekarelik meydan yapacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu alanda masal bir gibi şehir inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz Çorum'a yakışır bir yerde yaşamlarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da konuşmalarında projenin Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor
        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor
        Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Çorum'da çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
        Ahlatcı Çorum FK, Eren Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
        Ahlatcı Çorum FK, Eren Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı