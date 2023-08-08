Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Y. (22) idaresindeki 06 BZH 533 plakalı otomobil Çorum-Sungurlu kara yolunun 25. kilometresinde A.Z’nin (32) kullandığı 06 DYA 78 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.D. (22) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı
        Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor
        Bayat'ta 64 camide açılan Kur'an kurslarında 650 çocuk eğitim görüyor
        Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Çorum'da çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı