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        Sungurlu'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla belediye çalışanı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:10
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        Sungurlu'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla belediye çalışanı tutuklandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesine ait şirkette taşeron olarak çalışan ön muhasebe görevlisi, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, belediyeye bağlı Sun-Beton AŞ'nin muhasebe kayıtlarında farklılıklar belirleyen belediye yönetimi, durumu savcılığa bildirdi.

        İhbar üzerine kayıtlarda yapılan incelemede, şirketin ön muhasebe işlerini yürüten H.K'nin zimmetine para geçirdiği belirlendi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan H.K'nin, polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, AA muhabirine, taşeron şirketin muhasebe kayıtlarının 2 ayda bir incelendiğini söyledi.

        Son yapılan incelemede usulsüzlükler görünce suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Sezen, "Savcılığın incelemesi devam ediyor. Yalnızca son dönem değil, geçmişe yönelik evraklar da inceleniyor. Zimmete ne kadar para geçirildiği soruşturmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

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