Çorum'da minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Taner Özdemir idaresindeki 19 BH 225 plakalı minibüs, Çorum Caddesi Yunus Emre Parkı Kavşağı'nda Necati Aydilek idaresindeki 19 HP 362 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dodurga Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.