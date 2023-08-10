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        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:06
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        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        Sevindikalan köyünde yaşayan 74 yaşındaki Acar hakkında 4 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları altıncı günün sonunda kayıp şahsa ulaşılamayınca sonlandırılmıştı.

        Yapılan değerlendirme sonucu Acar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        Jandarma ve AFAD ekipleri, köy çevresi ile civar köylerde arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarda dron ile arama köpeği de kullanıldı.

        Kaybolduğu gün üzerinde mavi çizgili tişört ve siyah pantolon bulunan Acar'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

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