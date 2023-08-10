Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis ve hak mahrumiyeti cezası onandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis ve hak mahrumiyeti cezası onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında, ilçede Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığı yaptığı dönemde "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle görülen davada verilen 3 ay 3 gün hapis cezası ve 47 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.

        Şahiner'in, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hapis cezasına itirazı üzerine karar üst mahkemeye taşındı.

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, delil ve tanık beyanlarını inceledikten sonra sanığın istinaf isteminin reddine karar verdi.

        Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin siyasi baskıyla karar aldığını iddia etti.

        Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüttüğü 1994-2013 yılları arasında odadan maaş, yolluk ücreti ya da huzur hakkı almadığını belirten Şahiner, bu sürede makam arabasını dahi kullanmadığını savundu.

        Şahiner, "Mahkeme tarafından suçsuzluğum ve haklı olduğum tescil edildiği halde, siyasi baskı ile 45 gün 'siyasi yasak' kararı aldırdılar. Sırf muhalefet belediyesi olmamızdan dolayı, 9 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdim. Allah'a çok şükür bunların hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık. Gelen müfettişler dahil belediyemiz hakkında vermiş olduğu raporlar bunların tescilidir." ifadelerini kullandı.

        Belediye hizmetlerinin aksamayacağının altını çizen Şahiner, şunları kaydetti:

        "Bu zamana kadar atılan iftiralar, yalan yanlış haberler kendi ayaklarına dolandı. Tüm pislikleri yaptıkları halde, utanmadan toplum içerisinde geziyorlar. Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi hizmet etmekten alıkoyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. 48. gün görevimin başında olacağım. 47 gün boyunca hizmetler aksamadan devam edecek. Bu konuda belediye meclis üyelerimize ve ekibime güvencim tamdır."

        Şahiner, eski Sungurlu TSO Genel Sekreteri Mehmet Fenercioğlu ile birlikte Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı "zimmet" davasında, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 ay 3 gün hapis cezası ile 47 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmış, hapis cezası 4 bin 650 lira para cezasına çevrilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması

        Benzer Haberler

        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor
        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor
        Çorum'da yanan tandırlık kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan tandırlık kullanılamaz hale geldi
        Göç yolundaki leylekler buğday tarlasında beslendi
        Göç yolundaki leylekler buğday tarlasında beslendi
        Güç birliği yapan 74 kişinin kurduğu kooperatif 5 ülkeye ihracat yapıyor
        Güç birliği yapan 74 kişinin kurduğu kooperatif 5 ülkeye ihracat yapıyor
        Ahlatcı Çorum FK, Nijeryalı stoper Michael Ologo'yu kiralık olarak kadrosun...
        Ahlatcı Çorum FK, Nijeryalı stoper Michael Ologo'yu kiralık olarak kadrosun...
        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor
        Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor