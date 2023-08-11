Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
M.B. (23), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 7. Sokak'ta, husumetli olduğu belirtilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.B. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği yakın bir sokaktaki boş arazide buldu.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.