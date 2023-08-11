Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Veysel Ç. idaresindeki plakasız motosiklet ile Samet Ö'nün kullandığı 19 ET 588 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 11. Cadde'de çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

        Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Çorum'da domates hasadı başladı
        Çorum'da domates hasadı başladı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan kurtarıcıdaki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan kurtarıcıdaki 2 kişi yaralandı
        İskilip'te "Küreselleşen Dünyada Aile ve Çocuk" konferansı yapıldı
        İskilip'te "Küreselleşen Dünyada Aile ve Çocuk" konferansı yapıldı
        Oğuzlar'da Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı
        Oğuzlar'da Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı
        Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis ve hak mahrumiyeti cezası onandı
        Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis ve hak mahrumiyeti cezası onandı