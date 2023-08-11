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        Ahlatcı Çorum FK Başkanı Yalçın: "Hedefimiz şehrimizin adını tüm Türkiye'ye duyurmak"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:31
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        Ahlatcı Çorum FK Başkanı Yalçın: "Hedefimiz şehrimizin adını tüm Türkiye'ye duyurmak"
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        ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ana hedeflerinin Çorum'un adını tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu söyledi.

        Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 56 yıllık tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandığını hatırlattı.

        2. Lig'de şampiyon olana dek camia olarak kenetlenerek zorlu süreci atlattıklarını belirten Yalçın, "Bundan sonraki süreçte ana hedefimiz, şehrimizin adını en saygın şekilde tüm Türkiye'ye duyurmak ve Çorum insanının sevgi, saygı ve hoşgörüsünü göstermektir." ifadelerini kullandı.

        Bundan sonra kendilerini çok daha zor görevlerin beklediğini vurgulayan Yalçın, "Çok önemli rakiplerin olduğu bir ortamda mücadele etmek kolay olmayacak. Altını özellikle çizmek isterim ki Süper Lig ve 1. Lig dahil mücadele eden takımlardan sadece üç tanesi büyükşehir belediyesi değil ve bunlardan biri de Çorum'dur. Böyle bir durumda özellikle yerel ölçekte mali açıdan kaynak yaratmak hiç de kolay olmuyor. İşte bu noktada Ahlatcı Holding, Alagöz Holding, Arca, Safi Holding Çorum Şeker, Greyder ve Yaf Dizel'in kulübümüze verdikleri destek çok daha anlam ve önem ifade ediyor. Kendilerine tüm camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Transfer çalışmalarını noktalamadıklarını, bütçe imkanları dahilinde devam edeceklerini aktaran Yalçın, beklentinin yükselmemesi ve transferin mali açıdan zora girmemesi için taraftarlardan sosyal medyada çıkan transfer haberleri konusunda hassas davranmaları istedi.

        Bu sezon ayrılan oyunculara takımın şampiyonluğuna sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür eden Yalçın, yeni sezonun başlamak üzere olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Artık bu süreçte el ele verip 'bu takımı daha üst noktalara nasıl taşırız', bunun mücadelesini ortaya koymak lazım. Kimseye kırgınlığımız ve kızgınlığımız yok. Özellikle iç çekişmeleri bir kenara bırakıp mikro milliyetçilik anlayışıyla yolumuza devam etmek zorundayız. Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dilerken, tüm Çorum'un kenetlenerek gönül birliği içerisinde mutlu sonla noktalanacak bir sezon olmasını temenni ediyorum."

        Yalçın, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere'ye de kulübe katkılarından ötürü teşekkür etti.

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