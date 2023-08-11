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        Çorum'da restorasyonu devam eden tarihi Redif Kışlası 29 Ekim'de açılacak

        Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip ilçesinde tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:57
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        Çorum'da restorasyonu devam eden tarihi Redif Kışlası 29 Ekim'de açılacak
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        ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip ilçesinde tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılacağını söyledi.

        İlçe merkezindeki Redif Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Çiftçi, ardından İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural'dan bilgi aldı.

        Çiftçi, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarıyla ilgili ihale süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

        Restorasyonun devam ettiğini belirten Çiftçi, "Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanacak ve inşallah 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek." dedi.

        Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

        - Redif Kışlası

        Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından biri de Çorum'un İskilip ilçesine bulunuyor.

        Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanıldı.

        Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.

        20. yüzyılın başlarında inşa edilen Redif Kışlası, Çorum İl Özel İdaresince restore edilerek 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet verecek.

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