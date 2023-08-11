Çorum'un kültürel mirası Hasan Tuluk Kültür Parkı'nda yaşatılacak

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince ‘Yitik Mirası Canlandırma Projesi’ kapsamında açık hava müzesi olarak tasarlanan Hasan Tuluk Kültür Parkı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2022 yılında "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk, kentin geçmişinde yer alan soku, arsana taşı, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesi gibi simgelerin metal heykellerini yaptı.

Tuluk'un çalışmaları, Oğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Ömer İskender Tuluk ve torunu Mimar Evinay Elif Tuluk'un da desteğiyle Çorum Belediyesince Yavruturna Mahallesi'nde belirlenen alana yerleştirildi.

Yaklaşık 3 yılda tamamlanan park törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Garip Dede Sokak'taki alanın emekli öğretmen Hasan Tuluk'un yardımıyla kültür parkına dönüştüğünü söyledi.

Tuluk ise böyle bir çalışmanın yıllardır hayalini kurduğunu belirterek, "Ailemle birlikte bugüne kadar kentimize birçok alanlarda hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Dede, baba ve torun olarak projeyi tamamladıklarını dile getiren Tuluk, “Böyle bir eseri bugün sizlere, halkımıza sunacağız. Bu bir armağandır. Sizlere, mahallemize bir armağandır. Korunması noktasında çok düşündük. Zaman değişiyor. İnsanlara artık bazı şeyleri kabul ettirme noktasında bir sorumluluk aldık. Şurada görüldüğü gibi kamera sistemi ile insanlarımızın, halkımızın artık bu konudaki hassasiyetlerini, oraya zarar verecek insanlara küçük uyarılarla, bunun geleceğe taşınması konusunda faydalı olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen parka vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile vatandaşlar katıldı.