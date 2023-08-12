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        Çorum'da kullandıkları otomobille polisten kaçarken kaza yapan iki kardeş yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 08:55
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        Çorum'da kullandıkları otomobille polisten kaçarken kaza yapan iki kardeş yakalandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 19 TY 367 plakalı otomobil, Yunus ekiplerinin Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre devam eden polis kovalamacasında araç, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Cadde'de park halindeki bir cipe çarparak durdu.

        Kazada yaralanan sürücü ve kardeşi M.K., araçtan inerek yol kenarındaki dere yatağından kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        İki kardeş polis gözetiminde ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan iki kardeş gözaltına alındı.

        İki kardeşin kovalamaca sırasında araçta bulunan pompalı tüfeği de yol kenarına attıkları belirlendi.

        Araçta yapılan aramada tüfek dipçiği, 3 bıçak ve boş kovanlar bulundu.

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