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        Çorum'da traktörle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:21
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        Çorum'da traktörle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kenan Bolat yönetimindeki 06 GJ 32 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında Vehbi Çakmak'ın kullandığı 55 ABH 068 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fadime, Birsel ve Yasin Bolat ile Muhammed Emin Koçak yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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