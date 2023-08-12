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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Çorum'da "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:31
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Çorum'da "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:
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        ÇORUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz hafta kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi.

        AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" kapsamında Çorum'a gelen Işıkhan, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret eden Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi.

        Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Çorum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

        Çorum'un kendileri için kıymetli bir şehir olduğunu belirten Işıkhan, son 20 yılda kente 44 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti hükümetlerinin yatırımlarını "Yüz yılın işini yirmi yıla sığdırdık" sözüyle özetlediğini aktaran Işıkhan, yatırımların artacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla 'Sen, ben yok, biz varız!' diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun, hassasiyetiniz için şahsım ve vatandaşlarımız adına tüm Çorumlu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

        Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Işıkhan, Çorum'un 21 yıldır olduğu gibi gelecek seçimde de AK Parti'ye destek vereceğine inandığını kaydetti.

        - "Milletimizden gelen talepleri hiçbir zaman geri çevirmedik"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceklerini anlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz."

        Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken 81 ilin gelişmişlik seviyesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Bakan Işıkhan daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak Hürriyet Meydanı'nda bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

        Ziyaretlere Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da eşlik etti.

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