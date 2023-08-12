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        Çorum'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:36
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        Çorum'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında narkotik suçlardan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Z.K'yi teknik ve fiziki takibin ardından ilçe merkezindeki evinde gözaltına aldı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

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