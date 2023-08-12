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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:55
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
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        ÇORUM (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdi.

        AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" kapsamında kente gelen Işıkhan, Çorum Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretlerinin ardından, Greyder ayakkabı fabrikası ve Alapala A.Ş'nin üretim tesislerini gezdi.

        Burada şirketlerin yöneticilerinden üretim hakkında bilgi alan Işıkhan, ardından işçilerle yemek yedi.

        Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Işıkhan, sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Işıkhan, Buhara Kültür Merkezi'nde partililerle düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı.

        Bakan Işıkhan, Çorum Obası'ndaki "Gençlerle ve Kadın Girişimcilerle Buluşma" toplantısında ise kentteki genç ve kadın girişimcilerle buluştu.

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