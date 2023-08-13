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        Yüzyıllardar ayakta kalan 272 basamaklı Kandiber Kalesi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:34
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        Yüzyıllardar ayakta kalan 272 basamaklı Kandiber Kalesi
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        ÇORUM (AA) - EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde 275 metre yükseklikteki kayanın üzerinde inşa edilen tarihi Kandiber Kalesi'nin yapılan düzenlemelerle daha çok ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

        Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Osmancık ilçesindeki Kandiber Kalesi, Kızılırmak'ın üzerine kurulu beş asırlık Koyunbaba Köprüsü ile ilçenin önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor.

        Üzerinde bulunan kaya mezarları, su yolları ve tarihi surlarıyla Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinden izler taşıyan kale, kesin inşa tarihi bilinmese de binlerce yıldır tarihe şahitlik ediyor.

        272 basamakla çıkılan kale, Kızılırmak'ın suladığı çeltik tarlalarıyla ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.

        Osmancık Belediyesince 2014-2019 yıllarında restorasyonu tamamlanan tarihi kale, kıyısında bulunduğu Kızılırmak ve hemen önüne inşa edilen Millet Bahçesi ile ziyaretçilerini bekliyor.

        - Işıklandırılan kale dikkati çekiyor

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, restorasyonla tarihi kalenin turizme kazandırıldığını söyledi.

        Kalenin restorasyonuyla birlikte ilçeye gelen turist sayısının arttığını belirten Gelgör, "Kandiber Kalesi'ni yıllık ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayımız 20 binin üzerindedir. Bu sayıyı yükseltmeye ve ilçemizi tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Restorasyonun ardından yapılan ışıklandırmanın bir gerdanlık gibi ilçeyi süslediğini ifade eden Gelgör, kaleyi daha ulaşılabilir hale getirmek için çeşitli projeler hazırladıklarını kaydetti.

        - Kaleye cam teras ve asansör yapılacak

        Gelgör, "Kandiber Kalesi için cam teras ve asansör projemiz Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. 42 metre yüksekliğinde cam teras projesini hazırlattık. Misafirlerimizin kaleye daha kolay çıkması için asansör projemiz var. Hepsi hazır, yapılmasını bekliyor." diye konuştu.

        Kandiber Kalesi'nin Osmancık'a özellik kattığına dikkati çeken Gelgör, tarihe meraklı kişileri kaleyi görmeye davet etti.

        Tarih konusunda çalışmaları olan yazar Rahmi Akbaş da Kandiber Kalesi'ni gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.

        Osmancık'ın geçmişinin Hititlere kadar uzandığını belirten Akbaş, "Kandiber Kalesi'nin Hititler döneminde yapıldığını ve yavaş yavaş çevresindeki surların kuvvetlendirilerek bugünkü kale konseptinin oluştuğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kalenin tarihi açıdan birçok zenginliği içinde barındırdığına dikkati çeken Akbaş, "Kaya mezarları zenginliğin, ticaretin, hayatın daha üst düzeyde yaşandığını gösteren bir durumdur." dedi.

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