Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da barut, fişek ve kapsül üretim tesisleri bitme aşamasına geldi

        Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da barut, fişek ve kapsül üretim tesisleri bitme aşamasına geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

        OSB'de fişek üretecek Mite Defense'in Genel Müdürü Fatih Doğan, ilçedeki gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin en büyük fişek fabrikasını kurduklarını söyledi.

        Fabrikayı bitme aşamasına getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, "Temel atma törenini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi gerçekleştirmişti, inşallah açılışını da kendisinin yapmasını çok arzu ediyoruz." dedi.

        Tesisin üretimin yanı sıra poligonuyla da öne çıktığını aktaran Doğan, "Türkiye'nin en büyük poligonunu inşa ettik. 557 metre uzunluğunda kapalı poligonumuz var ve biz burada sadece poligon atış yollarımızı yapmayacağız. Burada ürettiğimiz fişekleri en kaliteli şekilde test ve analiz edip, en güzel şekilde üretip güvenlik güçlerimize vereceğiz." diye konuştu.

        Tesisin hem yurt içine hem de dış pazara yönelik üretim yapacağını anlatan Doğan, "Yıllık 360 milyon ürettiğimiz fişeklerimizi yurt içindeki pazarın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yurt dışına ihraç edeceğiz. Tehlikeli bir iş yapıyoruz ama güvenlik önlemlerinizi aldığınızda bu işler tehlikesiz oluyor. Hem iş güvenliğini çok iyi alıyoruz hem de diğer güvenlik önlemlerimizi çok iyi aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Şu anda 150 olan istihdam sayısını 600'e kadar çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Doğan, kendi AR-GE ve üretim süreçlerini yürütmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da 6 dönüm ağaçlık alan yandı
        Çorum'da 6 dönüm ağaçlık alan yandı
        Yüzyıllardar ayakta kalan 272 basamaklı Kandiber Kalesi
        Yüzyıllardar ayakta kalan 272 basamaklı Kandiber Kalesi
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Oğuzlar CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz oldu
        Oğuzlar CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz oldu