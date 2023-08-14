Çorum'da barut, fişek ve kapsül üretim tesisleri bitme aşamasına geldi

ÇORUM (AA) - Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

OSB'de fişek üretecek Mite Defense'in Genel Müdürü Fatih Doğan, ilçedeki gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin en büyük fişek fabrikasını kurduklarını söyledi.

Fabrikayı bitme aşamasına getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, "Temel atma törenini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi gerçekleştirmişti, inşallah açılışını da kendisinin yapmasını çok arzu ediyoruz." dedi.

Tesisin üretimin yanı sıra poligonuyla da öne çıktığını aktaran Doğan, "Türkiye'nin en büyük poligonunu inşa ettik. 557 metre uzunluğunda kapalı poligonumuz var ve biz burada sadece poligon atış yollarımızı yapmayacağız. Burada ürettiğimiz fişekleri en kaliteli şekilde test ve analiz edip, en güzel şekilde üretip güvenlik güçlerimize vereceğiz." diye konuştu.

Tesisin hem yurt içine hem de dış pazara yönelik üretim yapacağını anlatan Doğan, "Yıllık 360 milyon ürettiğimiz fişeklerimizi yurt içindeki pazarın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yurt dışına ihraç edeceğiz. Tehlikeli bir iş yapıyoruz ama güvenlik önlemlerinizi aldığınızda bu işler tehlikesiz oluyor. Hem iş güvenliğini çok iyi alıyoruz hem de diğer güvenlik önlemlerimizi çok iyi aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şu anda 150 olan istihdam sayısını 600'e kadar çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Doğan, kendi AR-GE ve üretim süreçlerini yürütmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. ​​​​​​​