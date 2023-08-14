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        Çorum'da çıkan anız yangınında 2 bine yakın ağaç zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 21:33
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        Çorum'da çıkan anız yangınında 2 bine yakın ağaç zarar gördü
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin ağaç zarar gördü.

        Aydoğan köyünde başlayan anız yangını önce yaklaşık 200 dönüm anıza, ardından tarla kenarındaki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle ormanlık alandaki 2 bine yakın kavak ve iğde ağacı ile üzüm asması zarar gördü.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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