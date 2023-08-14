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        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:12
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum’da tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Rümeysa Y. (24) idaresindeki 06 RGB 71 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü yakınlarında Hacı B'nin (52) kullandığı 19 ABL 212 plakalı tır ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye T. (25) yaralandı.

        Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlıkçı ile AFAD ekipleri yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ​​​​​​​Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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