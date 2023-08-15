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        Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin bagajında sıkışan koyunu itfaiye ekibi kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:30
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        Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin bagajında sıkışan koyunu itfaiye ekibi kurtardı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin bagajında sıkışan koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        H.S. idaresindeki 06 CAS 825 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Sungurlu kara yolu Taş Köprü Kavşağı'nda A.K'nin kullandığı, bagajında koyun taşınan 05 ABP 843 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, bagajda sıkışan koyunun kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.

        Bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, koyunu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kaza anı ise güvenlik kameralarınca keydedildi.

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