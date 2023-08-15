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        Çorum'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 18:44
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        Çorum'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ulukavak Mahallesi'nde 12 Ağustos’ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede kimlikleri belirlenen zanlılar S.Z. ve Z.D'nin, altınları kent merkezindeki bir kuyumcuda bozdurduğunu tespit eden ekipler 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Z. tutuklandı, Z.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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