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        Çorum'da yolun karşısına geçerken kalp krizi geçiren kişi hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:38
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        Çorum'da yolun karşısına geçerken kalp krizi geçiren kişi hastanede öldü
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçerken kalp krizi geçiren kişi hastanede vefat etti.

        Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyündeki kavşakta eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Öngür (68), orta refüje geldiğinde rahatsızlandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öngür'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan Öngür, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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