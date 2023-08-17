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        Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'dan uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:41
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        Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'dan uğurlandı
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        ÇORUM (AA) - Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

        Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Konyalı olarak geldiği kentten Çorumlu olarak ayrıldığını söyledi.

        Valilik görevine ilk kez Çorum'da başladığını, Çorum'un ilk göz ağrısı olduğunu belirten Çiftçi, hayatının bundan sonraki bölümünde Çorum'u hayırla anacağını dile getirdi.

        Çiftçi, "Çorum'dan ve Çorumlulardan razı olarak ayrılıyorum. 4 yıl 9 aylık görev süremi bugün itibarıyla sonlandırıyorum ama şeklen ayrılıyorum, kalbimi, sevgimi ve muhabbetimi burada bırakıyorum." dedi.

        Mesleği açısından göreve gelirken nasıl karşılandığının değil görev bittikten sonra nasıl uğurlandığının önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ben artık Çorum'dan gidiyorum, ardımdan hayır dualarınızı bekliyorum. Çok güzel duygularla buradan ayrılıyorum." diye konuştu.

        Uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi, daha sonra ailesiyle birlikte konuttan ayrıldı.

        Vali Çiftçi'yi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar uğurladı.

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