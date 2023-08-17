Çorum'da eşini ve baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde karısını ve baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Hacettepe Mahallesi'nde bulunan evlerinde S.Ç. ile karısı H.Ç. ve onun kız kardeşi M.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Ç. karısı ile baldızını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.E. burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.