Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Güner Mumcu Taştan, Salih Burak Demirel

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 81 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Murat Yıldırım), Geraldo (Dk. 71 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 71 Ahmet İlhan Özek), Verheydt

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Erol Can Akdağ, Furkan Kütük (Dk. 54 Enishan Ceylan-Dk. 78 Kasım Alperen Köşker), Çekdar Orhan, Savicevic (Dk. 78 Emre Nizam), Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 90+2 Mehmet Keskin)

        Goller: Dk. 25 Çekdar Orhan, Dk. 82 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Faruk Can Genç, Dk. 66 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor), Dk. 31 Ozan Sol, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)

        ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 yendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        12 Dev Adam finalde!
        12 Dev Adam finalde!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobildeki İngilizce öğretmeni öldü, babası yaralandı
        Takla atan otomobildeki İngilizce öğretmeni öldü, babası yaralandı
        Çorum'da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu
        Çorum'da silo olduğu değerlendirilen 3 bin 300 yıllık yapı bulundu
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı
        Çorum'da eşini ve baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
        Çorum'da eşini ve baldızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
        Çorum'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari, polis kovalamacasıyla yakaland...
        Çorum'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari, polis kovalamacasıyla yakaland...
        Çorum Valisi Zülkif Dağlı görevine başladı
        Çorum Valisi Zülkif Dağlı görevine başladı