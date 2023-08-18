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        Çorum FK-Giresunspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyetin kendilerini fazlasıyla üzdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:57
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        Çorum FK-Giresunspor maçının ardından
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        ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyetin kendilerini fazlasıyla üzdüğünü söyledi.

        Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında oyuncularının gerekenleri yerine getiremediğini belirtti.

        İki farklı devre oynadıklarını aktaran Tam, "İlk yarıda üretkenlik, yaratıcılık, oyunda hiçbir şey yoktu. İlk yarıda tabiri caizse sahada ruh gibiydik. Oyuncular gerekenleri yerine getirmekte zorlandı. Biraz sanki geçen hafta 3-0 kazanmamızın etkisi hemen ortaya çıktı gibi gözüküyor. Bir rehavete sebep olduğunu biz de gördük. Devre arasında oyuncu kardeşlerimizle gerekli iletişimi kurduk. İkinci devreye çok farklı bir başlangıç yaptık. Yani yaklaşık 7-8 tane herhalde net pozisyonumuz vardır. Sonlandırmada başarılı olamadığımız ama yüzde 100 pozisyonlardı bunlar. Onlardan bir tanesini değerlendirebilmiş olsaydık çok farklı bir maç olabilirdi." diye konuştu.

        Tam, bu maçtan dersler çıkartacaklarını dile getirerek, "Tabii ki bu mağlubiyet bizleri fazlasıyla üzdü. Ama kendimize dönük de bir farkındalık yaratma fırsatı ortaya çıktı, kendimizin daha iyi neleri yapmamız gerektiğini anladık bu maçta. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini, nelerimiz eksik, nereleri geliştirmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, buna dönük gereken dersi ben kendi adıma fazlasıyla çıkardım. Zaten tecrübeli de bir antrenörüm. O konularda gözlem yeteneğimiz var. Nelerimiz eksik bu maç bize fazlasıyla net şekilde gösterdi. Oyuncularımıza çeki düzen verip önümüzdeki maçlara hazırlanmak için bir an önce toparlanacağız. Bu ligde ilk kez taraftarlarımızın önüne çıktık, seyircimiz de üzüldü, bizler de haliyle üzüldük ama futbolda olan şeyler, çabuk toparlanmayı başarabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        - Giresunspor cephesi

        Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir takım ile mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Biz genç bir takımız. Biraz tecrübesiziz ama bugünkü gösterdiğimiz mücadele, istek, arzu son derece güzel oldu ve bulduğumuz bir golün neticesinde de özellikle ilk yarı yakaladığımız pozisyonlar var. Savunmada ikinci yarı çok pozisyon verdik ama ilk yarıda birçok pozisyon bulduk. Yani iyi bir galibiyet. Çorum gibi bir deplasmanda üç puan almak bizi mutlu etti. Bu, öz güven anlamında oyuncularımıza moral verdi. Genç oyuncularımızın üzerinde bir baskı vardı. O baskıyı da kaldırdık. Çünkü altyapıdan aldığımız 14-15 tane oyuncumuz var. Bu oyuncular geçen hafta da iyi bir mücadele sergilemişti. Geçen hafta da puan hakkımız vardı. Ama bugün buradan üç puan almak bizim için çok güzel bir olay. Ben bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti de Giresunspor taraftarlarına armağan ediyorum."

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