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        Çorum'da 3 aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:48
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        Çorum'da 3 aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde 3 otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

        Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında yola çıkan büyükbaş hayvana önce H.Ş. idaresindeki B RH 6619 Almanya plakalı otomobil çarptı.

        Ardından aynı istikamette seyreden O.B'nin kullandığı 60 HF 474 ve E.Y. yönetimindeki 60 HF 474 plakalı otomobiller de vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler kazayı yaralanmadan atlatırken araçlarda hasar oluştu.

        Büyükbaş hayvan, kaza yerinde telef oldu.

        Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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