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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:00
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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum’da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.

        Eskice köyünde su deposunun elektriğini bağlamak için direğe çıkan Sinan Y. (40), akıma kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanık ve kırıklar oluşan Sinan Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Sinan Y'nin Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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