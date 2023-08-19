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        Yeniden Refah Partili Kılıç, Çorum'da seçim startı verdi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 21:03
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        Yeniden Refah Partili Kılıç, Çorum'da seçim startı verdi:
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        ÇORUM (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Biz İstanbul'un yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmesini arzu etmiyoruz. 4 yılını kaybeden, beşinci kayıp yılını yaşamakta olan İstanbul'un bir beş yıl daha kaybetmesine gönlümüz razı değil. Önce kendi adayımızı ortaya koyacağız, sonra bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduklarımızın bize bir teklifleri olursa, ona göre, olmazsa mevcut bakış açımıza göre yol alacağız." dedi.

        Kılıç, partisinin Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün itibariyle seçim startını verdiklerini söyledi.

        Partililerden seçimlere en iyi şekilde hazırlanmalarını isteyen Kılıç, "Önümüzde yerel seçimler var. Yeniden Refah olarak Türkiye'nin bütün illerinde ve Çorum'da seçime Allah'ın izniyle Yeniden Refah logosuyla ve kendi adayımızla girmeye kararlıyız. Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin ya da başka bir partinin adaylarını desteklemek için kurulmuş bir siyasi parti değildir. Tabii ki önceliğimiz kendi bayrağımıza sahip çıkmak, kendi adaylarımızla yola çıkmak ve yola çıktığımız adayların arkasında harfiyen ve mütemadiyen durmaktır." diye konuştu.

        Yerel seçimlerde İstanbul'da da kendi adaylarını çıkaracaklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ama tabii ki aklın, bilimin, mantığın gereğini de arka plana atmayacağız. Biz İstanbul'un yeniden Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmesini arzu etmiyoruz. 4 yılını kaybeden, beşinci kayıp yılını yaşamakta olan İstanbul'un bir beş yıl daha kaybetmesine gönlümüz razı değil. Önce kendi adayımızı ortaya koyacağız, sonra bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduklarımızın bize bir teklifleri olursa, ona göre, olmazsa mevcut bakış açımıza göre yol alacağız. Yeniden Refah Çorum teşkilatı olarak bizim yapmamız gereken nedir? Biz kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazır olmak mecburiyetindeyiz. Ya ittifak olursa diye rehavete kapılırsak, boşta kalırsak, ağustos böceği gibi yazı şarkılarla geçirirsek kışın karıncanın kapısında el açmak mecburiyetinde kalırız."

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