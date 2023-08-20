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        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 09:50
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        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        ​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Selahattin E. idaresindeki 19 ADD 184 plakalı hafif ticari araç ile Yasin Ş'nin kullandığı 37 AAB 226 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aslı E, Erdoğan Y. ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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