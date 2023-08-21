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        MHP Çorum İl Başkanı Çıplak basın toplantısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:36
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        MHP Çorum İl Başkanı Çıplak basın toplantısı düzenledi
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        ÇORUM (AA) - MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, mahalli iradeler seçimlerinde merkez ve ilçe belediyelerinin tamamını almayı hedeflediklerini söyledi.

        Çıplak, Millet Bahçesi'ndeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kısa süre önce göreve getirildiğini hatırlattı.

        MHP'nin Türk milliyetçiliğinin adresi olduğunu, bu bilinçle çalışmalara başladığını belirten Çıplak, "Çorum'da bir gönül seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Bu gönül seferberliğinde özü bizden yana olan, kalbi bizim gibi atan lidere, teşkilata ve doktrine bağlı her bir arkadaşımızı safımıza davet ediyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in yolbaşçılığında, dava arkadaşlarımızın inancıyla, Çorumlu hemşerilerimizin desteğiyle ve Allah'ın izniyle inşallah Milliyetçi Hareket Partisi Çorum'da şanlı bir şahlanış gerçekleştirecektir." dedi.

        Mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalara "Diyar diyar Anadolu" temasıyla başladıklarını dile getiren Çıplak, 'Türk asrı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerel seçimlerde de zafere ulaşmak gayesi gütmektedir. Bizler de Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in çizdiği rota doğrultusunda Çorum'da yerel seçim hazırlıklarına başladık. Hedefimiz elbette ki milletimizin takdir ve teveccühü doğrultusunda Çorum Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlıklarını almaktır." diye konuştu.

        14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta hem Türkiye, hem de Türk milletinin kazandığının altını çizen Çıplak, "Bu mezkur ve müstesna kazanımın, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çıplak, Çorum'da 26 Ağustos'ta başlayacak kongre sürecinin 4 Eylül'de sona ereceğini sözlerine ekledi.

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