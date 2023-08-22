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        Çorum'da baraj gölünde boğulan yaşlı adamın cenazesine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:30 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:46
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        Çorum'da baraj gölünde boğulan yaşlı adamın cenazesine ulaşıldı
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        ÇORUM (AA) - Çorum’da yakınlarının hayatından endişe ettiği 83 yaşındaki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre 19 TR 221 plakalı otomobili ile Çomar Barajı’na giden Duran Akgöz’den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Baraj kenarında otomobilini bulan ekipler çevrede yaptıkları araştırmada su üzerinde Akgöz’e ait olduğu tahmin edilen şapkayı gördüler.

        Olay yerine gelen yakınlarının şapkanın Akgöz’e ait olduğunu söylemeleri üzerine, suda arama yapılması için AFAD ve Çorum Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı’nın da katıldığı yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkartılarak ambulansa alınan cenaze, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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