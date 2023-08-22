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        Kaymakam Vural, 1. Amatör Lig'e halı saha maçlarıyla hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:37 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:48
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        Kaymakam Vural, 1. Amatör Lig'e halı saha maçlarıyla hazırlanıyor
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, transfer olduğu Belediye İskilipspor'da 1 Ekim'de açılacak lig öncesi sezon hazırlıklarını ilçedeki bir halı sahada sürdürüyor.

        Futbol oynamaya ilkokulda başlayan Vural, eğitim hayatının ardından başladığı kamu hizmetinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kaymakam olarak görev yaparken Elazığ Özel İdarespor'da amatör futbol hayatına başladı.

        Ardından Çorum'un İskilip ilçesine atanan Vural, burada 23 Temmuz'da düzenlenen törenle Belediye İskilipspor'a transfer oldu.

        Futbola olan ilgisini, mülki amir olarak görev yaptığı ilçede gençleri spora özendirmek için kullanan Vural, gelişim çağındaki bireylerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

        1 Ekim'de açılması planlanan 1. Amatör Lig öncesi fırsat buldukça ilçedeki kamu görevlileri ve gençlerle halı saha maçlarında bir araya gelen Vural, AA muhabirine, gençlerin spor yapmasını önemsediğini söyledi.

        9 yıldır mülki amirlik yaptığını ve bu süre içinde futboldan kopmadığını belirten Vural, "Vatandaşlarımızla güzel vakit geçirmek için sporun müstesna bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bilhassa son zamanlarda artan alkol, uyuşturucu, sigara, teknoloji bağımlılığı gibi gençlerimizi pençesine alan amansız hastalıklara karşı sporun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple, gençlerimizle bir arada olmak, vatandaşımızla, esnafımızla, memurumuzla güzel vakit geçirebilmek adına İskilip ilçemizde spora tekrar başladım. Gençlerimizle vakit geçirebilmek, onlara örnek teşkil edebilmek, gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla İskilipspor'da yerimi aldım." dedi.

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