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        TKDK, Çorum'da 1237 projeye 272 milyon lira destek sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:36 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:36
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        TKDK, Çorum'da 1237 projeye 272 milyon lira destek sağladı
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        ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Çorum'da yatırım tutarı 640 milyon lira civarındaki 1237 projeye 272 milyon lira tutarında hibe desteği sağladığını bildirdi.

        Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nin kentte ilk hibe ödemesini 2013'te yaptığını belirtti.

        Aradan geçen 10 yılda TKDK'nin 1237 projeye destek verdiğini aktaran Dağlı, "640 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip bu projelere 272 milyon lira hibe ödenmiştir. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        TKDK'nin 13. Başvuru İlanı'na çıktığını hatırlatan Dağlı, şunları kaydetti:

        "Yüzde 75’i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşan 20 milyon avroluk, yaklaşık 600 milyon liralık, bütçeye sahip bu başvuru çağrı ilanı ile hayvancılık yatırımlarına 8 milyon avro, işleme ve pazarlama yatırımlarına 12 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişilikler, yatırımcının 40 yaş altında ve yatırımın dağlık alanlarda yapılıyor olmasına göre değişmekle birlikte hayvancılık yatırımlarında yüzde 60-80, işleme ve pazarlama sektörü yatırımlarında da yüzde 50-60 arasında hibe verilecektir. Yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf olacaktır."

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