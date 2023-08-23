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        Çorum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:43 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:51
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        Çorum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Akçalı köyü yolunda bir düğünde davetliler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.U, üzerinde bulunan bıçakla B.K, G.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan B.K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Zanlı G.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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